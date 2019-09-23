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Ничего не напоминает? Детеныши Кубинского крокодила издают интересные звуки

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© Foto/ Youtube/ RT на русском

В сети появилось видео, на котором запечатлены детеныши Кубинского крокодила, которые издают интересные звуки. Смотреть с включенным звуком.

Звуки, издаваемые малышами при виде своего опекуна, напомнили пользователям выстрелы бластера из компьютерных игр или кинофильмов 1980-х годов.

Кубинские крокодилы встречается только на некоторых островах Кубы. Их также называют жемчужными из-за красивой шкуры. В природе осталось 3000-6000 особей, и из-за маленького ареала они занесены в Красную Книгу как уязвимый вид. 

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