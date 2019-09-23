Ничего не напоминает? Детеныши Кубинского крокодила издают интересные звуки

Звуки, издаваемые малышами при виде своего опекуна, напомнили пользователям выстрелы бластера из компьютерных игр или кинофильмов 1980-х годов.
Кубинские крокодилы встречается только на некоторых островах Кубы. Их также называют жемчужными из-за красивой шкуры. В природе осталось 3000-6000 особей, и из-за маленького ареала они занесены в Красную Книгу как уязвимый вид.
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