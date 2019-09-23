Отвоеванная и восстановленная Пальмира: как туристы возвращаются в древний город

Излюбленный туристами сирийский город Пальмира сильно пострадал в 2015 году, когда был захвачен террористами. Вернуть контроль над Пальмирой сирийским властям удалось лишь в 2017 году.

В мае 2015 года террористы ИГ* захватили Пальмиру - один из богатейших городов поздней Античности, находящийся в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. Археологические памятники Пальмиры с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но в декабре 2016 года Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов.

Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие как храм Баала и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей.

При участии российских специалистов в 2017 году началось восстановление города.

Теперь Пальмира снова привлекает туристов, которые с удовольствием приезжают посмотреть на древние постройки.

*Террористическая организация, запрещена в России

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