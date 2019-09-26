Gracias Putin! Gracias Rusia!: Николас Мадуро прогулялся по Красной площади

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе визита в Россию прогулялся по Красной площади. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Twitter. На кадрах видно венесуэльского лидера, шагающего по ночной площади в сопровождении нескольких человек.
Мадуро сообщил, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным ратифицировал соглашение о сотрудничестве двух стран. Также он поблагодарил президента России и всю страну. По его словам, он уезжает на родину "счастливым".
Москва и Каракас подписали Договор о дружбе и сотрудничестве в 1996 году.
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