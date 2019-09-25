Подарок со смыслом: Мадуро передал Путину копию сабли Боливара

Встреча лидеров двух стран состоялась в среду в Кремле. Они обсудили двусторонние отношения, региональную проблематику и ситуацию в Венесуэле.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в среду в Москве с российским президентом Владимиром Путиным подарил ему копию сабли руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и национального героя Венесуэлы Симона Боливара, передает РИА Новости.

"Во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле я вручил ему копию сабли, которой пользовался Освободитель Симон Боливар во время битвы при Караборо в знак благодарности за поддержку Венесуэлы и за уважение нашего суверенитета и права на самоопределение народов", - написал Мадуро в Twitter.

Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

Венесуэльский лидер также отметил, что встреча прошла в положительном ключе.

"Мы обсудили все области двустороннего сотрудничества и обозначили новые пути для углубления сотрудничества и обмена между нашими народами", - добавил Мадуро.

Кроме того, по мнению Николаса Мадуро настал лучший момент для укрепления отношений и сотрудничества с Россией.

"Визит в Россию укрепляет наш союз, двустороннее сотрудничество и способствует всестороннему развитию наших народов. Это отношения, основанные на уважении и дружбе, которые мы построили на протяжении 20 лет, и для их укрепления настал лучший момент. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!" - написал Мадуро в Twitter.

Битва при Караборо, состоявшаяся в 1821 году под предводительством Боливара, считается решающей схваткой в войне за независимость Венесуэлы от Испании.

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро прошла в среду 25 сентября в Кремле. Вместе с Мадуро в российскую столицу прилетел министр нефти Венесуэлы, глава нефтедобывающей PDVSA Мануэль Кеведо.

Читайте также: