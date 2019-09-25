Зерно, алмазы, выборы: Путин и Мадуро обсудят миллиардные инвестиции в Венесуэлу

Владимир Путин и Николас Мадуро обсуждают в Москве региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран в выборы в латиноамериканской стране.

СУХУМ, 25 сен - Sputnik. Россия намерена в текущем году увеличить поставки зерна в Венесуэлу до 600 тысяч тонн, передает РИА Новости со ссылкой на материалы к переговорам президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Более того, стороны проводят работу по созданию совместных сельскохозяйственных предприятий.

"Увеличение объемов взаимной торговли в последнее время было обеспечено главным образом за счет отгрузки зерна из России. В минувшем году Россия поставила в Венесуэлу 254 тысячи тонн зерна на сумму свыше 57 миллионов долларов, в текущем году планируется поставить до 600 тысяч тонн зерна", - сказано в материалах.

Кроме того, инвестиции из России в горнорудные проекты в Венесуэле могут достичь около одного миллиарда долларов.

"Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка миллиарда долларов", - говорится в материалах.

Отмечается, что в области энергетического сотрудничества двух стран на стадии реализации находятся инвестпроекты с участием Национального нефтяного консорциума, в котором принимают участие "Роснефть" и "Газпром нефть", а также компании "Газпром" и "Интер РАО".

Серьезным потенциалом обладает и сотрудничество в области промышленности, подчеркивается в материалах. Так, КамАЗ поставляет в Венесуэлу грузовые автомобили, автобусные шасси и запасные части, на четырех заводах в разных регионах Венесуэлы организована сборка автобусов, в рамках этого проекта создано более 1,1 тысячи рабочих мест.

В Кремле в среду 25 сентября проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с Мадуро в российскую столицу прилетел министр нефти Венесуэлы, глава нефтедобывающей PDVSA Мануэль Кеведо.

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