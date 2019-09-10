Угроза военной агрессии Колумбии нависла над Венесуэлой, заявил Мадуро

Венесуэльские военные проводят учения на границе с Колумбией, которые продлятся с 10 до 28 сентября.

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии, передает РИА Новости.

"Как руководитель государства и правительства, я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы", - сказал Мадуро.

Ранее Мадуро объявил о старте масштабных военных учений на границе с Колумбией, в рамках которых должны быть приведены в боевую готовность все системы вооружений.

По словам лидера Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

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