Возвращенные имена: в Sputnik рассказали о без вести пропавших чеченских красноармейцах

Пресс-конференция, посвященная определению мест захоронения узников немецких концлагерей из Чечни времен Великой Отечественной войны, прошла в Sputnik в четверг 3 октября.

Места захоронения чеченских солдат, считавшихся без вести пропавшими во время Великой Отечественной войны, были определены журналистом родом из Абхазии Робертом Авджяном. Оказалось, что 17 бойцов были похоронены на территории немецкого концлагеря в австрийском город Маутхаузен.

Авторы проекта обнаружили имена немецких пленников из Чечни и в российском военном архиве. В списках их оказалось 613.

В пресс-центре Sputnik оба списка были вручены участнику Отечественной войны народа Абхазии, кавалеру ордена Леона и председателю Союза добровольцев из Чечни Вахиту Керимову, который поблагодарил авторов проекта и уверил, что приложит все усилия для поиска семей красноармейцев из Чечни.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти воинов, погибших в плену немецких фашистов, и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Этот проект проводится совместно с Министерством обороны Абхазии уже три года. Sputnik Абхазия – информационный партнер "Возвращения имени".

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