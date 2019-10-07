На свежем воздухе: как Путин и Шойгу отдыхали в горах Тувы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Туве Путин побывал незадолго до своего дня рождения.

Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Они пешком поднялись в горы и любовались осенней природой, а также собирали грибы.

Глава Тувы Шолюан Кара-оол уточнил, что на кадрах запечатлена Тува.

"Наш президент, он настоящий, потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет", - написал глава Тувы на своей странице Facebook.

На опубликованных кадрах также видно, что Шойгу, гуляя по лесу, выкопал куст брусники. Путин пошутил, что этот куст министр посадит у себя на даче - но тот ответил, что для растения нужен другой климат.

Еще один участник прогулки поинтересовался, можно ли сделать воздух в Москве таким же чистым, как в тайге. "Это не ко мне, это к президенту", - переадресовал министр. "Надо стремиться, во всяком случае", - ответил Путин.

Седьмого октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. Ранее Песков сообщил, что день рождения президент отметит с родными и близкими.

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