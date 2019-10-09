Инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимба: трансляция завершена

Церемония вступления Рауля Хаджимба в должность президента Абхазии проходит в Сухуме в Большом зале заседаний Кабинета министров в среду 9 октября.
Начало церемонии назначено на 12:00.
Церемонию открыл спикер парламента Валерий Кварчия.
Глава государства на абхазском языке принес присягу на конституции республики.
После был исполнен гимн, а избранный глава республики получил атрибуты президентской власти - штандарт и печати с изображением государственного герба и надписью: "Президент Республики Абхазия".
Рауль Хаджимба выступил с речью перед гостями после принесения торжественной клятвы на верность Конституции. Президент отметил, что главная его задача - объединение народа страны, а также улучшение социального уровня.
По закону вновь избранный президент начнет осуществлять полномочия с момента принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии.
Зал в Кабинете министров рассчитан на 800 гостей, в их числе делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.
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