Инаугурация президента Абхазии Рауля Хаджимба: трансляция завершена

Церемония вступления Рауля Хаджимба в должность президента Абхазии проходит в Сухуме в Большом зале заседаний Кабинета министров в среду 9 октября.

Начало церемонии назначено на 12:00.

Церемонию открыл спикер парламента Валерий Кварчия.

Глава государства на абхазском языке принес присягу на конституции республики.

После был исполнен гимн, а избранный глава республики получил атрибуты президентской власти - штандарт и печати с изображением государственного герба и надписью: "Президент Республики Абхазия".

Рауль Хаджимба выступил с речью перед гостями после принесения торжественной клятвы на верность Конституции. Президент отметил, что главная его задача - объединение народа страны, а также улучшение социального уровня.

По закону вновь избранный президент начнет осуществлять полномочия с момента принесения присяги в присутствии судей Конституционного суда и депутатов парламента Абхазии.

Зал в Кабинете министров рассчитан на 800 гостей, в их числе делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики и Нагорно-Карабахской республики, а также Никарагуа.

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