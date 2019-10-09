С иностранными спутниками на борту: старт ракеты "Протон-М" с Байконура

Ракета-носитель тяжелого класса "Протон-М" с европейским и американским спутниками стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Выход спутников на орбиту Земли займет 15 часов 54 минуты.

На борту "Протона-М" европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1.

Это 19-й российский космический пуск и 4-й для "Протона-М" в 2019 году.

Отмечается, что дальнейшее выведение космических аппаратов на целевые орбиты будет выполнено с помощью пяти включений двигателя "Бриза-М". Отделение спутников ожидается 10 октября.

Космический аппарат Eutelsat 5 West B стартовой массой 2864 килограмма изготовлен компаниями Airbus Defence and Space и Northrop Grumman в интересах спутникового оператора Eutelsat. Планируется, что в течение 15 лет он будет работать на геостационарной орбите в точке пять градусов западной долготы и предоставлять услуги связи на территориях Франции, Италии и Алжира.

Спутник Mission Extension Vehicle-1 стартовой массой 2326 килограммов произведен компанией Northrop Grumman в интересах своей "дочки" SpaceLogistics. Срок службы аппарата должен составить 15 лет. Предполагается, что он будет оказывать услуги по продлению "жизни" спутников на геостационарной орбите. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью Mission Extension Vehicle-1 будет увеличен на пять лет.

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