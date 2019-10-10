20:05 10 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.74
  • EUR71.30
Поиск
Видео

Бриллиантовая рука для Путина: президенту России сделали необычный подарок

Получить короткую ссылку
2 0 0
Новости
Все новости
Все новости
RT

Президенту России Владимиру Путину подарили бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку боксеры на полях Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Глава государства рассказал, что в боксерской школе ему сломали нос.

​"Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли", - сказал Путин.

По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.

Международный форум "Россия - спортивная держава" – крупнейшая дискуссионная площадка спортивной отрасли. Форум проводится в соответствии с указом президента РФ. В этом году мероприятие пройдет 10-11 октября в Нижнем Новгороде.

Смотрите также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Машина времени: музей советского быта в Екатеринбурге
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Бриллиантовая рука для Путина: президенту России сделали необычный подарок
Карты Мир и АПРА
Территория "Мира" и "АПРА": новые возможности платежных систем России и Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia