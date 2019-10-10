Бриллиантовая рука для Путина: президенту России сделали необычный подарок

Президенту России Владимиру Путину подарили бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку боксеры на полях Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Глава государства рассказал, что в боксерской школе ему сломали нос.

​"Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли", - сказал Путин.

По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.

Международный форум "Россия - спортивная держава" – крупнейшая дискуссионная площадка спортивной отрасли. Форум проводится в соответствии с указом президента РФ. В этом году мероприятие пройдет 10-11 октября в Нижнем Новгороде.

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