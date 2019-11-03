"Циркону" быть: Путин пообещал морякам новую гиперзвуковую ракету

Президенту России провели экскурсию по помещениям корабля "Гремящий" и показали перспективные системы вооружения и оборудования.

На "Гремящем" установлены пусковые установки для крылатых ракет "Калибр" и в будущем планируется дооснастить вооружение новой гиперзвуковой ракетой "Циркон".

По словам контр-адмирала в отставке и Героя России Всеволода Хмырова, каждый российский корабль способен выпустить сразу около 40 ракет "Циркон" по американским центрам управления. Он подчеркнул, что носитель с ракетами, расположенный на удалении 500 километров от береговой черты, сможет за пять минут поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров. При этом система ПРО успеет только засечь ракеты, но не поразит их, подытожил Хмыров.

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