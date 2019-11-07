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Ударить током по камню: как прошла первая операция абхазских медиков по новой технологии

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Подаренная разработка томских ученых "Уролит" позволяет дробить камни в мочеполовой системе человека с помощью электромагнитных разрядов.

Внук одной из пациенток урологического отделения ЦРБ Абхазии подарил этому медучреждению новое оборудование стоимостью более одного миллиона рублей.

© Sputnik
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Первым пациентом, которому в лечении использовали "Уролит", был 65-летний мужчина из Сухума.

В его мочевом пузыре образовался шестисантиметровый камень, плотность которого медики сравнили с плотностью гранита.

При помощи электрических импульсов в сочетании с пневматическим зондом, который по своей функциональности напоминает отбойный молоток, врачи разрушили камень и вывели его из организма.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно.

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Теги:
Сухум, Абхазия


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