Белоруссия безопаснее Швейцарии: опубликован "Глобальный индекс терроризма – 2019"

При составлении рейтинга оценивались такие показатели, как количество терактов, число погибших и пострадавших в результате них, а также уровень материального ущерба.

Международная группа экспертов обнародовала исследование "Глобальный индекс терроризма" (The Global Terrorism Index — GTI), который стал седьмым по счету комплексным исследованием ситуации в мире с точки зрения уровня террористической угрозы.

Авторы рейтинга исследовали ситуацию в мире комплексно.

Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической активности внутри той или иной страны по четырем основным показателям:

количество террористических инцидентов

количество погибших

количество пострадавших

уровень материального ущерба

Во внимание эксперты приняли и факторы, которые косвенно могут быть связаны с террористической деятельностью.

Наиболее высокой признана террористическая угроза в Афганистане, который занял первое место. Следом за ним идут Ирак, Нигерия и Сирия. Замыкает пятерку наиболее опасных стран Пакистан.

Украина занимает 24-е место, Россия – 37-е, Казахстан – 85-е, Грузия – 90-е, Армения – 94-е. Соседняя Польша расположилась на 106-м месте, Литва – на 108-м, Латвия – на 118-м, Эстония разделила с Молдовой и Сербией 123-ю позицию. Швейцария заняла 118-ю строчку.

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