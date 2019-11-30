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"Изменить свое поведение": МИД Норвегии рассказал, как Москве наладить отношения с Западом

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Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала, как Россия может наладить отношения с Западом.

Как России наладить отношения с Западом? Оказывается, очень просто - Москве всего лишь надо изменить свое поведение. Такой весьма неожиданный совет дала министр иностранных дел Норвегии в интервью немецкому изданию Die Welt. Без двойных стандартов, конечно же, не обошлось. 

"Россия должна изменить свое поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог", - заявила она.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО, фото с архива
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
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Правда, самим европейским государствам менять свое поведение, видимо, не надо. Они могут и дальше голословно обвинять Москву в чем только захотят, притеснять российских журналистов и СМИ и,конечно же, устраивать всевозможные провокации.

Например, имитировать бомбардировку российских военных объектов, как это неоднократно делали американские самолеты. Более того, на днях британский министр обороны призвал союзников по НАТО "дать решительный отпор России". По мнению Бэна Уоллиса, Москва является реальной угрозой НАТО И это при том, что Москва не раз подчеркивала, что не станет нападать ни на одну страну-участницу НАТО.

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Теги:
Россия, Норвегия, НАТО


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