Как России наладить отношения с Западом? Оказывается, очень просто - Москве всего лишь надо изменить свое поведение. Такой весьма неожиданный совет дала министр иностранных дел Норвегии в интервью немецкому изданию Die Welt. Без двойных стандартов, конечно же, не обошлось.
"Россия должна изменить свое поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог", - заявила она.
Например, имитировать бомбардировку российских военных объектов, как это неоднократно делали американские самолеты. Более того, на днях британский министр обороны призвал союзников по НАТО "дать решительный отпор России". По мнению Бэна Уоллиса, Москва является реальной угрозой НАТО И это при том, что Москва не раз подчеркивала, что не станет нападать ни на одну страну-участницу НАТО.
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