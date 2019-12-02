США теряют союзников перед саммитом НАТО в Лондоне

"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов Альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", - заявила Парли.
Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
Читайте также:
-
Литовкин о заявлении Уоллеса об угрозе России для НАТО: все с ног на голову
-
Кризис НАТО: Турция отказалась принять план альянса по защите стран Балтии от России
-
Столтенберг о НАТО: единственный гарант безопасности в Европе