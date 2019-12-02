США теряют союзников перед саммитом НАТО в Лондоне

Министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала США перестать навязывать свое вооружение союзникам по НАТО. Это заявление она сделала в интервью газете Journal du Dimanche в преддверии саммита альянса, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов Альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", - заявила Парли.

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.

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