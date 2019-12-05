18:37 05 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.81
  • EUR70.72
Поиск
Видео

НАТО увеличивает оборонные расходы: как прошел саммит альянса

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102895/07/1028950719.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191205/1028950651/nato-sammit-video.html

В Лондон слетелись лидеры стран Североатлантического альянса. 70-летие блока отметили в атмосфере предстоящего Рождества: под праздничные песнопения.

Однако темы поднимались серьезные. Говорили о Сирии, увеличении оборонных расходов и России.

В частности, лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне договорились, что дополнительных оборонных трат в объеме 400 миллиардов долларов к 2024 году - мало, необходимы дополнительные усилия.

"Мы признаем огромный прогресс, который мы реализовали, но мы сфокусируемся на необходимости дополнительных усилий, особенно, выделять на оборону не меньше двух процентов ВВП", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг журналистам на пресс-конференции.

О росте военных расходов блока, а также о том, чем Эммануэль Макрон разозлил Дональда Трампа и что по поводу экспансии альянса думают в Кремле – смотри в нашем видео.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Клэр Фой, Кристен Стюарт и Индия Мур в роли Джульетты в календаре Pirelli 2020
Итальянские гостинцы: набережная Сухума готовится к высадке пальм
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться