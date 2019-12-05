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Саммит НАТО в Вашингтоне, 4 апреля 2019

СМИ Германии назвали нового главного противника НАТО

© AFP 2019 / JOSHUA ROBERTS
В мире
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191205/1028948418/SMI-Germanii-nazvali-novogo-glavnogo-protivnika-NATO.html

Немецкие журналисты приходят к выводу, что фундаментальные проблемы НАТО могут иметь драматические последствия для безопасности и благополучия всей Европы.

СУХУМ, 5 дек - Sputnik. Немецкое издание Die Welt написало, что, помимо России, которая якобы пытается дестабилизировать НАТО, у альянса появился новый противник - Китай.

Автор статьи отмечает, что в военно-политическом блоке нет единого мнения о роли Китая. В то время как США считают страну врагом, Германия и Франция не разделяют эту позицию, рассматривая лишь те шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава.

"Опасность идет не извне, а изнутри — НАТО угрожает само себе. Основополагающий консенсус западного общества относительно того, что свободу и благополучие необходимо защищать от внешних опасностей каждый день вновь и вновь, больше не существует. Согласно опросам, большинство людей на Западе более не чувствует угрозы от России, а тем более от Китая, и не желает в период бюджетных трудностей и усиливающих боев за распределение ресурсов инвестировать больше денег в оборону", — отметил автор статьи.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В статье подчеркивается военная мощь Китая, который настолько хорошо вооружен, что роль Соединенных Штатов как державы, обеспечивающей безопасность таких стран, как Австралия, Южная Корея и Япония, становится все более сомнительной.

Тем не менее североатлантический альянс продолжает быть привлекательным для вступления, некоторые страны-члены Варшавского пакта уже вступили в него, другие, такие как Украина и Грузия, прилагают немало усилий, чтобы в него попасть. Однако, по мнению немецких журналистов, фундамент НАТО подвергается эрозии.

Ранее французский президент заявил о "смерти мозга" НАТО и усомнился в том, что страны исполнят то, что прописано в 5-й статье устава альянса — защиту в случае нападения на одну из стран-членов.

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