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Арки Крымского моста подсветили цветами триколора – видео

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Арочный участок Крымского моста подсветили цветами российского флага с помощью светильников с белыми, синими и красными светодиодами.

В ночь на воскресенье произведено тестирование освещения по всей длине моста, которое будет работать после открытия железнодорожного движения.

Специалисты провели регулировку освещения: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки. Участок с арками подсветили в цвета флага России на 15 часов.

© Sputnik Инфоцентр "Крымский мост"
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Архитектурная подсветка включает более двух тысяч светильников на кронштейнах 18 видов и свыше 19 километров кабельных линий. Система охватит не только самые большие опоры и пролеты у фарватера, но и примыкающие к ним участки.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая прошлого года, и на следующий день было запущено движение автотранспорта.

Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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Теги:
Владимир Путин, Крымский мост


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