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Пятерка мощных: National Interest назвал самые боеспособные флоты в мире

© Sputnik / Alexander Galperin
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20191212/1029003356/Pyaterka-moschnykh-National-Interest-nazval-samye-boesposobnye-floty-v-mire.html

Ранее журнал The National Interest отмечал, что на праздновании 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, Москва продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава Военно-морского флота.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Журнал The National Interest выбрал пять самых мощных Военно-морских флотов в мире, в список попали США, Китай, Россия, Великобритания и Япония, передает РИА Новости.

Первое место рейтинга досталось американским ВМС. Отмечается, что США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире.

"Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе", - отмечает автор материала.

Авианосец класса Nimitz
© AP Photo. Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers
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В расположении американского флота находятся десять авианосцев, девять десантных кораблей, 22 крейсера, 62 эсминца, 17 фрегатов и 72 подводные лодки.

Вторую строчку в списке занял ВМФ Китая. Развитие китайского флота стало возможным благодаря росту экономики страны, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает The National Interest. В настоящее время Китай на страже суверинетета Китая стоят один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.

"Бронзу" рейтинга получили ВМФ России. Несмотря на то, что Россия остается традиционно сухопутной державой, она унаследовала большую часть советского флота. Кроме того, постепенно в строй вводятся новые корабли, а также проходит модернизация старых. В составе российского флота 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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На четвертом месте оказался Королевский военно-морской флот Великобритании. Как и большая часть вооруженных сил страны, британский флот в последние годы сталкивается с последовательным сокращением, отмечает издание. В настоящее время ВМС Великобритании располагают тремя большими десантными кораблями, 19 фрегатами и эсминцами, семью ударными атомными подводными лодками и четырьмя подлодками с баллистическими ракетами.

Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии. Флот страны Восходящего солнца имеет в своем составе 114 кораблей, при этом его ядром являются эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 кораблей, является одним из лучших в мире, полагает The National Interest.

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Теги:
Военно-морские силы США, ВМФ РФ


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