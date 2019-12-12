Пятерка мощных: National Interest назвал самые боеспособные флоты в мире

СУХУМ, 12 дек – Sputnik. Журнал The National Interest выбрал пять самых мощных Военно-морских флотов в мире, в список попали США, Китай, Россия, Великобритания и Япония, передает РИА Новости.
Первое место рейтинга досталось американским ВМС. Отмечается, что США имеют больше кораблей, чем любой флот в мире.
"Ни один другой военно-морской флот не имеет такого глобального охвата, как ВМС США, которые регулярно действуют в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Средиземном море и Персидском заливе", - отмечает автор материала.
Вторую строчку в списке занял ВМФ Китая. Развитие китайского флота стало возможным благодаря росту экономики страны, который привел к десятикратному увеличению оборонного бюджета с 1989 года, отмечает The National Interest. В настоящее время Китай на страже суверинетета Китая стоят один авианосец, три десантных транспорта, 25 эсминцев, 42 фрегата, восемь атомных и около 50 обычных подводных лодок.
"Бронзу" рейтинга получили ВМФ России. Несмотря на то, что Россия остается традиционно сухопутной державой, она унаследовала большую часть советского флота. Кроме того, постепенно в строй вводятся новые корабли, а также проходит модернизация старых. В составе российского флота 79 крупных кораблей, в том числе один авианосец, пять крейсеров, 13 эсминцев и 52 подводные лодки.
Замкнули пятерку Морские силы самообороны Японии. Флот страны Восходящего солнца имеет в своем составе 114 кораблей, при этом его ядром являются эсминцы в количестве 46 единиц. При этом подводный флот Японии, состоящий из 16 кораблей, является одним из лучших в мире, полагает The National Interest.
Читайте также:
- Перспективы развития российского флота оценили в США
- Масштабная модернизация флота: National Interest оценил парад ВМФ в Петербурге
- Путин: военно-морской флот России уверено обеспечивает безопасность страны