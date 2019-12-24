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"Россия ответит": Лавров отрегировал на санкции США против "Северного потока – 2"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новые санкции не располагают к улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и Россия будет отвечать на них симметрично.

Санкции США в отношении проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" не останутся без реакции России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа. Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права, всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", - сказал он.

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленно прекратить строительство. Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока-— 2", уже приостановила работу. В правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний".

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Теги:
Турецкий поток, США, Россия, Северный поток, Сергей Лавров


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