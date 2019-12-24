Путин о после Польши в нацистской Германии: сволочь, свинья антисемитская

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны РФ прокомментировал запись в докладной бумаге польского посла в нацистской Германии конца 1930-х годов

Докладная бумага, о которой сказал Путин, предназначалась министру иностранных дел Польши Юзефу Беку. Посол написал, что за решение так называемого "еврейского вопроса" Гитлеру поставят памятник в Варшаве.

Кроме того, Путин заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран.

"Сталин, как бы к нему ни относиться, не запятнал себя прямым общением с (Адольфом) Гитлером. Он с ним не встречался. А первые лица крупнейших европейских государств сделали это", - сказал Путин.

Он напомнил, что, начиная с 1934 года, начала создаваться по сути правовая база сотрудничества с нацистской Германией многих европейских государств. Подавляющее большинство лидеров этих государств "лично общались с Гитлером и ставили свои подписи под соответствующими документами", добавил Путин.

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