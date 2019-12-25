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"Таврия" дошла: первый пассажирский поезд на Крымском мосту

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© Sputnik / РИА Новости Крым
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Первый пассажирский поезд проходит под арками на Крымском мосту, которые подсвечены в цвета российского флага. Это скорый поезд № 7 из Санкт-Петербурга.

РИА Новости Крым опубликовало видео прохода первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.

Поезд "Таврия" должен преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов, их оператором стала компания "Гранд Сервис Экспресс".

Также во вторник вечером в Симферополь из Москвы отправился второй пассажирский поезд. Старт движению поездов по Крымскому мосту в понедельник дал президент России Владимир Путин. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.

Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. В мае 2018 года Путин открыл автомобильную часть моста, работы по строительству которой были завершены с семимесячным опережением.

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