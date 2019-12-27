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Хакерские атаки и шпионаж: как США будут отбиваться от российского влияния

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В Пентагоне считают, что Россия планирует вмешаться в выборы президента США в 2020 году.

Для того чтобы обезопасить процесс голосования от внешнего влияния, американские военные чиновники разработали стратегию ведения информационной войны.

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Путин пошутил о "вмешательстве" России в американские выборы в 2020 году

Тактика включает в себя хакерские атаки, дезинформацию и раскрытие конфиденциальных данных российских бизнесменов и чиновников, которые могут принять участие во вмешательстве в выборы со стороны России.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.

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Теги:
вмешательство в выборы, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия


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