Трамп об отношениях с Россией: нет причин не ладить

СУХУМ, 27 июл – Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США нет причин для того, чтобы не ладить с Россией, а на отношения с Москвой плохое влияние оказало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, передает РИА Новости.

"Мы наблюдали за этим 2,5 года. И это лучшее, что у демократов есть. И это стыдоба. И над ними смеются в мире. К сожалению, это очень плохо для нашей страны. Это плохо для наших отношений с другими странами, включая Россию. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с Россией. Нет причин для того, чтобы мы не ладили с другими странами", - сказал глава Белого дома.

Несмотря на заявления об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп ранее регулярно подчеркивал, что никто до него не принимал таких жестких решений в отшении России, включая многочисленные пакеты санкции и массовое выдворение дипломатов.

Второго августа США планируют выйти из договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности, а официальная позиция администрации по еще одному важному договору в сфере стратегической стабильности – договору о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, который истекает в начале 2021 года, до сих пор не озвучена.

Более того, Вашингтон активно давит на страны, призывая их к отказу от закупок российских вооружений. Также Вашингтон активно противодействует строительству газопровода "Северный поток–2".

Мюллер расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования он подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

На этой неделе Мюллер впервые дал развернутые показания в конгрессе, ответив на вопросы парламентариев. Его поведение там стало поводом для насмешек со стороны республиканцев. Бывший спецпрокурор не всегда точно знал, что сказано в докладе, постоянно переспрашивал и выглядел не очень уверенно.

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