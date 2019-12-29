Снегурочка в "металле": как сделать модный макияж к Новому году

Новый год на носу, и каждой девушке сейчас важно правильно его припудрить. Sputnik Абхазия подготовил видео, которое расскажет о трендах 2020 года и покажет, как самостоятельно сделать модный новогодний макияж.

Корреспонденту Sputnik Абхазия справиться с этой непростой задачей помогла визажист и владелец салона красоты "New Fantasy" Нана Анчабадзе.

Прежде чем приступить к макияжу, нужно тщательно увлажнить лицо, особенно, если оно предрасположено к сухости. Правильное увлажнение лица – залог ровного тона лица.

В 2020 году, как и в предыдущем, в моде естественный цвет лица и румяные щечки – никаких плотных текстур и бронзовых скул. Для увлажнения лица нужно использовать базу под макияж и праймер вокруг глаз.

Подбирая тональную основу, нужно ориентироваться не на цвет лица, а на цвет шеи и зоны декольте. Так как обычно зимой лицо немного белее, чем шея. При самостоятельном макияже лучше наносить тональную основу кисточкой или бьюти блендером – так тональный крем ляжет ровнее.

Делая вечерний макияж, лучше нанести под глаза консилер – он скроет нежелательные неровности, мешки и круги под глазами. Наносить консилер нужно тонким слоем в форме треугольника. Зафиксировать тон лица нужно транспарентной пудрой, которая сама подстраивается под цвет лица.

После того как вы создали идеальный тон лица, нужно перейти к его легкой коррекции. Грамотный контуринг лица выделяет все его преимущества и скрывает недостатки, а также придает лицу "живой" вид. Выделяются височные зоны, скулы, линии у носа и подбородка. Цвет корректора должен быть на два тона темнее оттенка лица.

Для выделения скул выбираем розовые оттенки румян. Они придают естественный румянец. Важно все правильно растушевать, чтобы не было резких переходов.

После того как вы создали идеальный тон и форму лица, перейдите к нанесению теней. Для новогодней вечеринки можно выбрать оттенки серого, синего, металлические цвета, блестки и белый цвет. Прежде чем нанести тени, нужно нанести на веки базу для лучшей растушевки. Нанести базу можно подушечками пальцев.

Коричневыми тенями прочертите границу макияжа, затем нанесите серые тени и постепенно растушуйте их. Тени могут быть как матовыми, так и с шиммером. По словам Наны, если девушка красится не очень часто и боится запачкать тенями тон лица, то лучше сначала нанести тени.

На нижнее веко также наносятся серые тени, которые тщательно растушевываются. Такой прием визуально вытягивает глаза и делает взгляд выразительным. Нижнее веко также можно прокрасить ярко синим каялом.

Чтобы стать звездой вечера, добавьте немного пучков на ресницы, а в уголки глаза добавить белых блесток, из моды в 2020-м не выйдут и стрелки различных форм. При самостоятельном макияже лучше использовать лайнер – его легче корректировать.

В предстоящем году визажисты пытаются не использовать четких линий. Это касается как укладки бровей, так и контуринга губ. Цвет губ не должен быть ярким, так как акцент в макияже сделан на глаза. Карандаш может быть светло-розовым, под цвет румян.

Смотрите также: