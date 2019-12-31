Настроение – праздник: как в Сухуме готовятся к встрече Нового года

В столице Абхазии, несмотря на теплую погоду, царит новогодняя атмосфера. Главные праздничные гуляния и мероприятия проходят в Сухуме на площади Свободы.

Главный сюрприз для жителей столицы подготовила администрация города совместно с комитетом по молодежи и спорту – крытый искусственный каток. Покрытие катка площадью 10 на 20 метров искусственное, однако процент скольжения высокий - 95%.

Открылся каток в канун Нового года – 30 декабря, но уже в первый день маленькие жители города с раннего утра занимали очередь, чтобы прокатиться по льду. Желающих испробовать каток много, веселая атмосфера на льду царит даже поздней ночью.

Для тех, кто не хочет стоять в очереди, на площади Свободы есть чем заняться. Самые маленькие жители столицы катаются на паровозике "Новогодний рейс", их родители предпочитают провести вечер за чашечкой кофе и вкусной выпечкой, а может даже глинтвейном, и занимают столики у открытого фудкорта.

Администрация города установила на площади различные светящиеся инсталляции и фотозоны. Не обделили и любителей кино, на площади установлен экран, где крутят новогодние фильмы, а желающие могут даже спеть в караоке.

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