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Настроение – праздник: как в Сухуме готовятся к встрече Нового года

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© Видео Адгур Авидзаба,Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191231/1029131876/Nastroenie--prazdnik-kak-v-Sukhume-gotovyatsya-k-Novomu-godu.html

Праздничные новогодние мероприятия проходят на площади Свободы в Сухуме с 26 декабря.

В столице Абхазии, несмотря на теплую погоду, царит новогодняя атмосфера. Главные праздничные гуляния и мероприятия проходят в Сухуме на площади Свободы.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Главный сюрприз для жителей столицы подготовила администрация города совместно с комитетом по молодежи и спорту – крытый искусственный каток. Покрытие катка площадью 10 на 20 метров искусственное, однако процент скольжения высокий - 95%.

Открылся каток  в канун Нового года – 30 декабря, но уже в первый день маленькие жители города с раннего утра занимали очередь, чтобы прокатиться по льду. Желающих испробовать каток много, веселая атмосфера на льду царит даже поздней ночью.

Для тех, кто не хочет стоять в очереди, на площади Свободы есть чем заняться. Самые маленькие жители столицы катаются на паровозике "Новогодний рейс", их родители предпочитают провести вечер за чашечкой кофе и вкусной выпечкой, а может даже глинтвейном, и занимают столики у открытого фудкорта.

Администрация города установила на площади различные светящиеся инсталляции и фотозоны. Не обделили и любителей кино, на площади установлен экран, где крутят новогодние фильмы, а желающие могут даже спеть в караоке.

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Теги:
Абхазия, Сухум, Новый Год


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В ожидании Нового года: праздничная атмосфера а Сухуме
Настроение – праздник: как в Сухуме готовятся к встрече Нового года
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