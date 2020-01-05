Дружелюбный Фараон: как глухой пес учится языку жестов

Долгое время работники приюта не могли понять причины агрессивного поведения собаки. Но после ветеринарного осмотра выяснилось, что собака глухая.
Выяснив причины озлобленности пса, ветеринары решили применить к Фараону особый подход и научили его понимать язык жестов. Сейчас пес реагирует на все основные команды.
Специалисты уверены что он готов к социализации, и подыскивают для Фараона новый дом.
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