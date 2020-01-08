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Ангельские голоса: ученики воскресной школы выступили в Кафедральном соборе Сухума

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Ученики воскресной школы Сухума спели песни и прочитали стихи в честь Рождества Христова в Кафедральном соборе Сухума в среду 8 января.

Рождественские песнопения и утренники – ежегодная традиция учеников воскресной детской школы при Кафедральном соборе Сухума. Празднично одетые детки спели колядки, рождественские песнопения, а также прочитали стихотворения.

По словам служащего священника Кафедрального собора Сухума иеромонаха Давида, всего в воскресной школе учатся около 30 детей от пяти лет.

"В воскресной школе мы изучаем Закон Божий, изучаем церковные песнопения, учим детей заповедям Божьим, в основе которых любовь. Чтобы наши дети воспитывались в любви к Богу, любви друг к другу и к ближним",  - отметил он.

Занятия в воскресной школе проводятся каждое воскресенье после окончания Божественной литургии.

© Sputnik / Илья Питалев
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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Перед праздником верующие держат 40-дневный Рождественский пост.

Праздник Рождества, по учению Церкви, символизирует примирение человека с Богом. День Рождества Христова издревле причислен церковью к великим двунадесятым праздникам. Христиане верят, что с момента рождения Христа на Земле люди получили возможность принимать дар благодати Божией. С этого момента начался и отсчет новой эры, нового летоисчисления.

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Теги:
Рождество, Абхазия, Сухум


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