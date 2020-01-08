В Стамбул через Дамаск: зачем Путин неожиданно прилетел в Сирию

Президент России Владимир Путин прибыл в командный пункт российской группировки войск, где его встретил президент Сирии Башар Асад. О его визите в Сирию не было известно заранее.
Российский лидер заявил, что российские военные в Сирии не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние республики.
Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдя по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.
Читайте также:
- Минобороны России: более 740 тысяч беженцев вернулись в Сирию с сентября 2015 года
- Россия и Сирия провели совместные учения в Средиземном море
- Путин прокомментировал ситуацию в Сирии после турецкой операции