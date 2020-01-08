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В Стамбул через Дамаск: зачем Путин неожиданно прилетел в Сирию

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О визите президента России Владимира Путина в Сирию не было известно заранее. Во вторник вечером борт номер один вылетел в Дамаск.

Президент России Владимир Путин прибыл в командный пункт российской группировки войск, где его встретил президент Сирии Башар Асад. О его визите в Сирию не было известно заранее.

Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Российский лидер заявил, что российские военные в Сирии не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние республики.

Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдя по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.

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Теги:
Россия, Сирия, Башар Асад, Владимир Путин


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