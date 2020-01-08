В Стамбул через Дамаск: зачем Путин неожиданно прилетел в Сирию

О визите президента России Владимира Путина в Сирию не было известно заранее. Во вторник вечером борт номер один вылетел в Дамаск.

Президент России Владимир Путин прибыл в командный пункт российской группировки войск, где его встретил президент Сирии Башар Асад. О его визите в Сирию не было известно заранее.

Российский лидер заявил, что российские военные в Сирии не только помогают в освобождении страны от террористов, но и защищают родной дом, не допуская боевиков в Россию и соседние республики.

Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдя по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.

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