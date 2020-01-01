Минобороны России: более 740 тысяч беженцев вернулись в Сирию с сентября 2015 года

СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Более 741,9 тысячи беженцев вернулись в Сирию с конца сентября 2015 года, сообщается в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 741,9 тысячи человек (женщин - 222,89 тысяч, детей - 378,67 тысяч)", — говорится в сообщении.

Только за прошедшие сутки в Сирию с территорий Ливана и Иордании возвратились 853 беженца.

В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2,7 тысяч жилых домов, 220 школ, 166 дошкольных учреждений, 233 медицинских учреждений, 191 хлебопекарни, 198 электроподстанций, 273 водонасосных станций и 93 культовых сооружений.

В то же время российская сторона продолжает помогать жителям Сирии. Только за прошедшие сутки жителям Хербет-аль-Хана (провинция Ракка) было выдано 400 продовольственных наборов.

Всего было организовано и проведено 2,3 тысячи гуманитарных акций, сирийским гражданам доставлены и распределены 3,9 тысяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. А медицинские специалисты Минобороны России оказали медицинскую помощь 177 сирийским гражданам.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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