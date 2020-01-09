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Ситуация у Администрации президента Абхазии: прямая видеотрансляция

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Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)
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У здания Администрации президента проходит масштабная акция оппозиции. Sputnik Абхазия следит за развитием событий.

Участники акции протеста в Сухуме захватили здание Администрации президента Абхазии, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Штурм начался в 13:00, на площади перед зданием Администрации. Двери здания сломаны, их сняли с петель и унесли.

© Sputnik
Акция оппозиции в Сухуме. Текстовая трансляция

Ранее сегодня в Верховном суде началось заседание кассационной инстанции по иску бывшего кандидата в президенты Абхазии, лидера оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квициниа. Он пытается оспорить решение о признании действительными итогов выборов главы государства.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Его победителем стал Рауль Хаджимба, который, согласно подсчетам Центризбиркома, набрал 47,39% голосов. За Алхаса Квициния, по официальным данным, проголосовали 46,17% избирателей.

Лидер партии "Амцахара" не согласился признать итоги выборов и 11 сентября обратился с иском против Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Однако 20 сентября иск был отклонен. После этого Квициниа подал кассационную жалобу на решение Верховного суда.

Темы:
Акция протеста оппозиции у Администрации президента в Сухуме (8)


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