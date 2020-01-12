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Митинг оппозиции в Сухуме после отставки Рауля Хаджимба: трансляция завершена

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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (85)
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Sputnik Абхазия
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Рауль Хаджимба вечером воскресенья 12 января подал заявление об отставке с поста президента Абхазии после четерехдневных акций протеста оппозиции в Сухуме.

Люди у Администрации президента с восторгом восприняли новость о том, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия. Они в приподнятом настроении обсуждают, какие дальнейшие действия может предпринять оппозиция, кто будет выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах и другие актуальные политические вопросы.

© Sputnik
Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта

Часть протестующих, уже четыре дня удерживающих здание Администрации президента, ранее переместилась к госдаче, где находится президент Рауль Хаджимба.

Охрана не пустила собравшихся на территорию государственной дачи, началась словесная перепалка. У ворот на этот момент собралось несколько сотен человек.

Спустя некоторое время к митингующим вышел экс-министр иностранных дел и бывший депутат Парламента Сергей Шамба, который зачитал заявление Рауля Хаджимба о добровольной отставке. Собравшиеся у ворот государственной дачи встретили новость бурными аплодисментами.

Ранее сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с лидером Блока оппозиционных сил Асланом Бжания. Во встрече принимали участие Аслан Барциц, Мухамед Килба, Алхас Квициниа. Переговоры прошли при непосредственном участии российской делегации во главе с Рашидом Нургалиевым.

© Sputnik
Выдвижение кандидатов на должность президента Абхазии начнется 22 января

Бжания рассказал, что он потребовал у Рауля Хаджимба сложения президентских полномочий.

В Сухуме в четверг 9 января начались акции протеста, представители оппозиции требуют отставки президента. 10 января кассационная инстанция Верховного суда признала незаконным решение ЦИК о результатах прошедших в сентябре выборов главы государства.

В воскресенье 12 января Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила дату новых президентских выборов. Они должны состояться 22 марта 2020 года. Согласно закону, повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.

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Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (85)
Теги:
Администрация президента Абхазии, Рауль Хаджимба, Сухум, Абхазия


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