Обращение Рауля Хаджимба к народу Абхазии

Четырехдневные митинги, главным требованием которых были отставка действующего президента и назначение новых выборов, закончились 12 января тем, что Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия главы государства.

Вечером 12 января Рауль Хаджимба направил в Парламент документ о сложении полномочий и выступил с обращением к народу.

"Уважаемые соотечественники, в эти дни ситуация в Абхазии была очень сложной, были споры и разногласия в общественно-политических вопросах. Я высказывал по этому поводу свое мнение и говорю открыто, что делал все возможное для избежания противостояния народа, потому что наш народ испытал немало трагедий и трудностей", - говорится в обращении.

Хаджимба призывает помнить о пройденном историческом путе и высокой цене свободе, за которую сложили головы многие герои.

Он подчеркнул, что всегда выступал сторонником законного и конституционного пути развития ситуации, а также отметил, что другого пути кроме спокойствия и взаимопонимания для народа не видит.

"Я уважаю каждое мнение, будь оно представителей власти или оппозиции", - сказал в своем обращении народу экс-президент.

Он поздравил всех с наступающим праздником Старого Нового года, пожелал крепкого здоровья и удачи.

Акция протеста в Сухуме

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции митингующие двинулись к Администрации президента и взяли здание штурмом. Протестующие начали высказывать требования об отставке президента Рауля Хаджимба и проведении новых выборов.

Параллельно с этими событиями суд кассационной инстанции рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ЦИК о признании законными итогов прошлогодних выборов главы государства.

К вечеру Парламент страны собрался на экстренное заседание. На нем был принят проект постановления с предложением президенту добровольно сложить полномочия. Хаджимба заявил о том, что принятое депутатами решение только осложнит общественно-политическую ситуацию в стране.

Акция протеста продолжилась и 10 января, требования митингующих оставались теми же. После обеда в Верховном суде возобновилось слушание по жалобе Квициниа. Заседание длилось до позднего вечера. В итоге суд решил удовлетворить жалобу экс-кандидата в президенты и признать итоги прошедших в сентябре выборов главы государства недействительными. В пресс-службе Хаджимба пообещали обжаловать это решение.

10 января в Сухум приехал заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Поздно вечером он встретился с Хаджимба и обсудил общую обстановку в стране и дальнейшие действия для стабилизации ситуации.

11 января премьер-министр Валерий Бганба на брифинге заявил о том, что Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента. ЦИК пообещал определиться с датой новых выборов 13 января.

Тем же вечером прошла вторая встреча Рауля Хаджимба и Рашида Нургалиева, на которой они обсудили пути нормализации ситуации, а также встреча Нургалиева с представителями оппозиции "на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий".

К утру 12 января здание Администрации президента все еще было под контролем сторонников оппозиции. В интервью журналистам, лидера оппозиции Аслан Бжания заявил о том, что его сторонники не покинут здания до отставки президента.

К полудню ЦИК Абхазии принял решение о назначении новых президентских выборов на 22 марта. После оглашенного решения, вечером на госдаче состоялась встреча Алхаса Бжания и Рауля Хаджимба, в которой принял участие и Рашид Нургалиев.

Вечером сторонники оппозиции переместились от здания Администрации к госдаче президента. У ворот здания собрались несколько сотен человек с требованием сложения полномочий Рауля Хаджимба. Вскоре к участникам акции вышел лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба и объявил о решении Хаджимба сложить президентские полномочия.

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