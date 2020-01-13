20:23 13 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD60.95
  • EUR67.82
Поиск
Видео

Четыре дня волнений: политический кризис в Абхазии и его исход

Получить короткую ссылку
Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (97)
3 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102923/45/1029234583.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200113/1029234636/Chetyre-dnya-volneniy-politicheskiy-krizis-v-Abkhazii-i-ego-iskhod.html

Обострение общественно-политической ситуации в Абхазии, в результате которого Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия президента страны, продолжалось с 9 по 12 января.

9 января недовольные общей ситуацией в стране граждане вышли на митинг в Сухуме. Через несколько часов после начала акции митингующие двинулись к Администрации президента и взяли здание штурмом. Протестующие начали высказывать требования об отставке президента Рауля Хаджимба и проведении новых выборов.

Алхас Тхагушев
© Sputnik / Томас Тхайцук
Алхас Тхагушев: новая власть в Абхазии должна чувствовать дыхание народа

Параллельно с этими событиями суд кассационной инстанции рассматривал жалобу экс-кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение ЦИК о признании законными итогов прошлогодних выборов главы государства.

К вечеру Парламент страны собрался на экстренное заседание. На нем был принят проект постановления с предложением президенту добровольно сложить полномочия. Хаджимба заявил о том, что принятое депутатами решение только осложнит общественно-политическую ситуацию в стране.

Акция протеста продолжилась и 10 января, требования митингующих оставались теми же. После обеда в Верховном суде возобновилось слушание по жалобе Квициниа. Заседание длилось до позднего вечера. В итоге суд решил удовлетворить жалобу экс-кандидата в президенты и признать итоги прошедших в сентябре выборов главы государства недействительными. В пресс-службе Хаджимба пообещали обжаловать это решение.

Олег Дамения
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дамениа об отставке президента: стабильность в обществе в одночасье не наступит

10 января в Сухум приехал заместитель секретаря Совбеза России Рашид Нургалиев. Поздно вечером он встретился с Хаджимба и обсудил общую обстановку в стране и дальнейшие действия для стабилизации ситуации.

11 января премьер-министр Валерий Бганба на брифинге заявил о том, что Рауль Хаджимба будет исполнять обязанности главы государства до инаугурации нового президента. ЦИК пообещал определиться с датой новых выборов 13 января.

Тем же вечером прошла вторая встреча Рауля Хаджимба и Рашида Нургалиева, на которой они обсудили пути нормализации ситуации, а также встреча Нургалиева с представителями оппозиции "на которых была отмечена необходимость действовать строго в правовом русле, а также разблокировать комплекс правительственных зданий".

К утру 12 января здание Администрации президента все еще было под контролем сторонников оппозиции. В интервью журналистам, лидера оппозиции Аслан Бжания заявил о том, что его сторонники не покинут здания до отставки президента.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Табагуа об отставке Хаджимба: ему нужно было принять это решение раньше

К полудню ЦИК Абхазии принял решение о назначении новых президентских выборов на 22 марта. После оглашенного решения, вечером на госдаче состоялась встреча Алхаса Бжания и Рауля Хаджимба, в которой принял участие и Рашид Нургалиев.

Вечером сторонники оппозиции переместились от здания Администрации к госдаче президента. У ворот здания собрались несколько сотен человек с требованием сложения полномочий Рауля Хаджимба. Вскоре к участникам акции вышел лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба и объявил о решении Хаджимба сложить президентские полномочия.

Депутаты 13 января приняли отставку Рауля Хаджимба с должности главы государства. Кроме того, парламентарии приняли проект постановления об и.о. президента Абхазии. Им стал премьер-министр страны Валерий Бганба.

Следите за новостями в Telegram канале Sputnik Абхазия>>

Читайте также:

Темы:
Отставка президента Рауля Хаджимба (97)
Теги:
митинги, Рауль Хаджимба, Абхазия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Штурм, суд и отставка: четыре дня протестов в Абхазии в объективе Sputnik
Четыре дня волнений: политический кризис в Абхазии и его исход
Политический кризис в Абхазии. Хронология событий


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться