Медвежья радость: панда в Московском зоопарке играет с заснеженной елкой

Видео появилось на странице зоопарка в социальных сетях во вторник.
Большая панда — единственный медведь-вегетарианец в мире. Как правило, чтобы не умереть голодной смертью, ему надо съедать около 12 с половиной килограммов бамбука в день, ведь усваивается только 17 процентов потребляемой пищи. Недаром они проводят за едой по 14 часов в сутки.
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