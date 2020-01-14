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Медвежья радость: панда в Московском зоопарке играет с заснеженной елкой

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200114/1029238876/Medvezhya-radost-panda-v-Moskovskom-zooparke-igraet-s-zasnezhennoy-elkoy.html

В Московском зоопарке панда радуется снегу, который так долго ждали не только жители российской столицы, но и экзотические животные.

Видео появилось на странице зоопарка в социальных сетях во вторник.

Большая панда — единственный медведь-вегетарианец в мире. Как правило, чтобы не умереть голодной смертью, ему надо съедать около 12 с половиной килограммов бамбука в день, ведь усваивается только 17 процентов потребляемой пищи. Недаром они проводят за едой по 14 часов в сутки.

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