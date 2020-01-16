Помочь всем: как волонтеры спасают животных, пострадавших от пеплопада на Филиппинах

Курорты, жилые районы, парки, фермы - все засыпано пеплом: вулкан Тааль на Филиппинах проснулся и превратил жизнь людей и животных в кошмар.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра.

Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану.

Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.

Местные волонтеры пытаются спасти животных, пострадавших от пеплопада.

Смотрите также: