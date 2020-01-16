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Помочь всем: как волонтеры спасают животных, пострадавших от пеплопада на Филиппинах

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Курорты, жилые районы, парки, фермы - все засыпано пеплом: вулкан Тааль на Филиппинах проснулся и превратил жизнь людей и животных в кошмар.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра.

© REUTERS / Eloisa Lopez
Накрыло пеплом: Филиппины после извержения вулкана Тааль
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Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану.

Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.

Местные волонтеры пытаются спасти животных, пострадавших от пеплопада.

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Теги:
вулканы, Филиппины


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