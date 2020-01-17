17:51 17 Января 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD61.53
  • EUR68.54
Поиск
Видео

"Это возмутительно": Лавров прокомментировал претензии Эстонии к Sputnik

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102925/66/1029256622.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200117/1029256380/Eto-vozmutitelno-Lavrov-prokommentiroval-pretenzii-Estonii-k-Sputnik.html

Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров назвал действия Таллина в отношении сотрудников агентства Sputnik Эстония возмутительными. По его словам, бездействие Евросоюза по этому вопросу налагает очередное пятно на репутацию ЕС.

"Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее, от Совета Европы. Обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы. То, что ЕС ничего не может сделать, - это очередное пятно на репутации ЕС. Таких пятен мы уже немало видели", - заявил Лавров на ежегодной пресс-конференции.

Осенью 2019 года сотрудники Sputnik Эстония столкнулись с беспрецедентным давлением. Первый удар нанесли эстонские филиалы международных банков, которые заморозили переводы и платежи. В середине декабря Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны направило сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами уголовного преследования в случае, если те до 1 января 2020 года не покинут свое место работы, прекратив трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий назывались санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится.

Читайте также: 

Теги:
Сергей Лавров, Эстония


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Накрыло пеплом: Филиппины после извержения вулкана Тааль
"Это возмутительно": Лавров прокомментировал претензии Эстонии к Sputnik
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться