"Это возмутительно": Лавров прокомментировал претензии Эстонии к Sputnik

Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров назвал действия Таллина в отношении сотрудников агентства Sputnik Эстония возмутительными. По его словам, бездействие Евросоюза по этому вопросу налагает очередное пятно на репутацию ЕС.

"Мы повседневно требуем реакции от ОБСЕ. Какая-то прозвучала тирада, осуждающая более-менее, от Совета Европы. Обращаем внимание Евросоюза, что это их члены выступают по вопросам, которые идут вразрез с декларируемыми, защищаемыми ценностями Европы. То, что ЕС ничего не может сделать, - это очередное пятно на репутации ЕС. Таких пятен мы уже немало видели", - заявил Лавров на ежегодной пресс-конференции.

Осенью 2019 года сотрудники Sputnik Эстония столкнулись с беспрецедентным давлением. Первый удар нанесли эстонские филиалы международных банков, которые заморозили переводы и платежи. В середине декабря Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны направило сотрудникам Sputnik Эстония письма с угрозами уголовного преследования в случае, если те до 1 января 2020 года не покинут свое место работы, прекратив трудовые отношения с головной организацией.

В качестве обоснования этих действий назывались санкции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. При этом само МИА "Россия сегодня", принадлежащее российскому государству, ни в одном санкционном списке не значится.

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