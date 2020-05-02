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Письмо спасло от расстрела: солистка "Город 312" поделилась сокровенной семейной историей

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (78)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200502/1030032785/Pismo-spaslo-ot-rasstrela-solistka-Gorod-312-podelilas-sokrovennoy-semeynoy-istoriey.html

Солистка группы "Город 312" Светлана Назаренко стала участницей проекта Sputnik "Фронтовая перекличка" и поделилась сокровенной семейной историей.

Она рассказала, как чудом спасся от смерти на войне ее дед Кузьма Алексеевич. Однажды он в письме жене с фронта имел неосторожность отметить отличную выправку немецких солдат. Письмо перед отправкой прочитало командование, такие слова были расценены как предательство.

Кузьме Алексеевичу грозил расстрел, от которого его буквально в последнюю минуту спасла жена. Точнее, ее письмо любимому супругу. 

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (78)


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