Письмо спасло от расстрела: солистка "Город 312" поделилась сокровенной семейной историей

Она рассказала, как чудом спасся от смерти на войне ее дед Кузьма Алексеевич. Однажды он в письме жене с фронта имел неосторожность отметить отличную выправку немецких солдат. Письмо перед отправкой прочитало командование, такие слова были расценены как предательство.

Кузьме Алексеевичу грозил расстрел, от которого его буквально в последнюю минуту спасла жена. Точнее, ее письмо любимому супругу.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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