Одиночный пикет Бутиной: зачем она вышла к Дому приемов МИД России

"Остановите давление на журналистов в Латвии"- с таким плакатом к Дому приемов МИД России вышла Мария Бутина.
Член Общественной палаты, которую в 2018 году арестовали в США по подозрению в связях с российской разведкой, решила поддержать коллег из Sputnik.
Плакатом Бутина пыталась привлечь внимание председателя ОБСЕ. Анн Линде приехала в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым.
Что Бутина спросила у Линде? И о каком базовом принципе напомнил глава российского МИД? Смотрите в видео.
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