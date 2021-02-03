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Одиночный пикет Бутиной: зачем она вышла к Дому приемов МИД России

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© Видео Sputnik/RUPTLY
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210203/1031762319/Odinochnyy-piket-Butinoy-zachem-ona-vyshla-k-Domu-priemov-MID-Rossii.html

Притеснения журналистов в Прибалтике МИД России назвал карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений.

"Остановите давление на журналистов в Латвии"- с таким плакатом к Дому приемов МИД России вышла Мария Бутина.

Член Общественной палаты, которую в 2018 году арестовали в США по подозрению в связях с российской разведкой, решила поддержать коллег из Sputnik.

Плакатом Бутина пыталась привлечь внимание председателя ОБСЕ. Анн Линде приехала в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым.

Что Бутина спросила у Линде? И о каком базовом принципе напомнил глава российского МИД? Смотрите в видео.

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