Одиночный пикет Бутиной: зачем она вышла к Дому приемов МИД России

Притеснения журналистов в Прибалтике МИД России назвал карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений.

"Остановите давление на журналистов в Латвии"- с таким плакатом к Дому приемов МИД России вышла Мария Бутина.

Член Общественной палаты, которую в 2018 году арестовали в США по подозрению в связях с российской разведкой, решила поддержать коллег из Sputnik.

Плакатом Бутина пыталась привлечь внимание председателя ОБСЕ. Анн Линде приехала в Москву на переговоры с Сергеем Лавровым.

Что Бутина спросила у Линде? И о каком базовом принципе напомнил глава российского МИД? Смотрите в видео.

Читайте также: