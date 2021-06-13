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Несладкая судьба: как тушили пожар на бывшей кондитерской фабрике в Сухуме

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Сигнал о пожаре в здании бывшей кондитерской фабрики на улице Эшба в Сухуме поступил на пульт МЧС в 11:15 в воскресенье 13 июня.

Пожар на чердаке нефункционирующей кондитерской фабрики разгорелся днем в воскресенье. Прибывшие на место специалисты определили, что огнем охвачено более 1000 квадратных метров. Языки пламени вырывались на улицу, а густой черный дым был виден издалека. Искры разносил ветер, от чего загорелась ель вблизи здания. Пожарные быстро ее потушили и не позволили огню перекинуться на другие деревья.

Всего в тушении пожара было задействовано восемь пожарных расчетов из Сухума, Сухумского и Гулрыпшского районов. Также им на помощь приехали российские военнослужащие. Работами по ликвидации возгорания руководил лично министр по чрезвычайным ситуациям страны Лев Квициния.

К обеду воскресенья пожар был полностью локализован. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

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