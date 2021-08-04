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"Охота" за топливом: что происходило на заправочных станциях Абхазии

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Из-за ситуации на абхазском топливном рынке люди выстроились в очереди к заправках, чтобы запастись бензином.

На заправках Абхазии с вечера вторника выстроились очереди из автомобилей. Некоторые виды бензина перестали отпускать. Утром в среду на многих АЗС остался лишь АИ-100 по 61 рубль за литр.  

Люди приезжали к автозаправочным станциям с канистрами, пластиковыми бутылями и запасались впрок. Сотрудники некоторых станций утверждали, что топлива хватит максимум на один день, но и это не точно.

Тем не менее председатель компании "Абхазтоп" Рамаз Джопуа заявил, что дефицита топлива в Абхазии не будет, и очередные поставки уже в пути.

Во вторник 3 августа вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила главе Правительства Абхазии Александру Анкваб о ситуации с топливом. Она отметила, что из-за ситуации на топливном рынке России, которая отражается на Абхазии, есть вероятность возникновения дефицита топлива в республики. Минэкономики подготавливает предложения об изменениях цен на нефтепродукты.

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