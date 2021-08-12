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Стабильно сложно: заседание Координационного штаба по борьбе с COVID-19

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Координационный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса предложил президенту ужесточить антиковидные меры.

Очередное заседание Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса состоялось в четверг 12 августа. В ходе заседания глава Минздрава Абхазии рассказал о ситуации с COVID-19, дав оценку - "ситуация стабильно сложная".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бутба: ситуация с COVID-19 в Абхазии стабильно сложная

Заполняемость стационаров немного улучшилась, но остается тяжелой и несет за собой сильную нагрузку на систему здравоохранения республики. 

Он отметил, что в скором времени в Абхазию прибудет мобильный госпиталь Минобороны России и базироваться он будет на территории пансионата "Айтар" в Сухуме.

"Как известно, мы ожидаем приезда военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Данный госпиталь будет базироваться на территории пансионата "Айтар". Были учтены все санитарные нормы с исключением контакта с корпусами, куда прибывают гости республики", - добавил глава Минздрава.

Глава Минфина Абхазии Владимир Делба сообщил, что с 1 января по 12 августа 2021 года на борьбу с коронавирусом было потрачено 248 миллионов рублей.

Источником являются средства Республиканского бюджета, финансовая помощь, оказанная Хазретом Совменом, диаспорой, средства местных предпринимателей", - подчеркнул он.

Из этой суммы 78 миллионов приходится на июль и 12 дней августа.

"На сегодняшний день в Министерстве финансов по всем обращениям со стороны Минздрава, за исключением расходов на допвыплаты работникам здравоохранения, задействованным в борьбе с ковид, полностью обеспечивается финансирование", - сообщил министр финансов.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что республика подала заявку в правительство России на получение 100 тысяч доз вакцины от COVID-19.

"Наша заявка лежит в правительстве России на получение ста тысяч доз. Вакцина будет, но точной даты я не могу назвать. Этим постоянно занимается Аслан Георгиевич, этим занимаемся  я и министр здравоохранения, не все так просто. Мы же все внимательно смотрим телевизор, читаем, знаем что происходит", - подчеркнул он.

Вопрос доставки вакцины от коронавирусной инфекции не простой, с учетом сложной ситуации с COVID-19 в самой России, кроме того из-за высокого авторитета российской вакцины многие страны хотят ее получить.

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Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (179)

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