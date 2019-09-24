Невероятная удача: зебра и ее детеныш спаслись от стаи свирепых крокодилов

Кадры чудесного спасения зебры и ее жеребенка удалось заснять команде Джона Бойега в регионе в Серенгети в Восточной Африке.

После дней пира крокодилы отсыпаются. "Сейчас или никогда!", - решает группа зебр, задумавшая переправу на другой берег реки. Однако, крокодилу никогда нельзя верить, неважно, сыт он или нет.

Дождавшись, когда зебры подойдут поближе, аллигатор набросился на жертву. Один из жеребят перепугался и бросился бежать, но крокодилы - не единственная опасность при переходе африканских рек вброд. Жеребенка подхватило бурное течение, которое уносит здесь сотни жизней каждый год.

Потеряв из вида жеребенка, зебра замешкалась и чуть не стала жертвой крокодила, тот ухватил лошадь за хвост и попытался утянуть ее в реку. Крокодилы никогда не сдаются, но также поступают и матери. Вырвавшись из зубов хищника, зебра оказалась на берегу и принялась звать своего малыша, а возможно, и оплакивать его судьбу.

Тем временем детеныша отнесло по течение на несколько сот метров, затем ему удалось взять ситуацию под контроль. Но, выбираясь на берег, усталый и измученный жеребенок даже не заметил притаившегося в мутных водах аллигатора.

Возможно, именно эта рассеянность и спасла жеребенку жизнь, он попросту наступил на хищника и пока тот не успел понять, что обед прошелся прямо у него по спине, выбрался на берег.

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