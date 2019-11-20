Страшная тайна: чего так боятся коты

Правда ли, что коты боятся огурцов? Да, именно огурцов, не хищника, не мышку, а овощ. Посмотрите видео и узнаете.

Несколько лет назад появилась теория о беспричинном страхе многих котов перед огурцами. Эксперименты над бедными животными не заставили себя ждать.

Владельцы котов и кошек начали незаметно подсовывать им зеленый овощ, пока питомцы были заняты едой, и снимать на видео реакцию.

Разделавшись с порцией, кошки оборачивались и как только обнаруживали огурец, в панике отпрыгивали в сторону, запрыгивали на стены.

Что же за тайна связывает кошек и огурец?

В этом попытались разобраться специалисты, занимающиеся изучением поведения кошек - фелинологи, а также ветеринары.

Как объяснили, специалисты, животные пугаются вовсе не огурца. Реакция была бы неизменной независимо от предмета, который кошка нашла бы у себя за спиной после приема пищи.

Дело в том, что во время еды кошки беззащитны, они полностью поглощены процессом, поэтому внезапное появление какого-либо предмета обязательно вызывает у них испуг.

Специалисты посоветовали оставить в покое бедных животных. И огурцы тоже.

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