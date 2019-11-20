Страшная тайна: чего так боятся коты

Несколько лет назад появилась теория о беспричинном страхе многих котов перед огурцами. Эксперименты над бедными животными не заставили себя ждать.
Владельцы котов и кошек начали незаметно подсовывать им зеленый овощ, пока питомцы были заняты едой, и снимать на видео реакцию.
Разделавшись с порцией, кошки оборачивались и как только обнаруживали огурец, в панике отпрыгивали в сторону, запрыгивали на стены.
Что же за тайна связывает кошек и огурец?
В этом попытались разобраться специалисты, занимающиеся изучением поведения кошек - фелинологи, а также ветеринары.
Как объяснили, специалисты, животные пугаются вовсе не огурца. Реакция была бы неизменной независимо от предмета, который кошка нашла бы у себя за спиной после приема пищи.
Дело в том, что во время еды кошки беззащитны, они полностью поглощены процессом, поэтому внезапное появление какого-либо предмета обязательно вызывает у них испуг.
Специалисты посоветовали оставить в покое бедных животных. И огурцы тоже.
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