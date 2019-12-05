Теперь я буду твоей мамой: трогательное видео о дружбе маленькой мартышки и котенка

Ученые считают обезьян ближайшими "родственниками" человека. Заводят ли обезьяны кошек? Возможно далеко не все, но некоторые все-таки пытаются.

Не все знают, что не только люди, но и их ближайшие "родственники" приматы питают любовь к кошкам, а некоторые обезьяны даже заводят пушистых питомцев, ну, или по крайней мере пытаются это сделать.

Героиня этого видео, которое на Youtube посмотрели уже более 67 тысяч человек, не исключение. Маленькая мартышка крепко держит котенка, который, как кажется, не слишком рад оказаться в новой семье.

Котенок жалобно мяучит, но обезьянка имеет твердое намерение: завести дома кошку.

Правда, мартышка не рассчитала, что с новым другом, который не имеет желания карабкаться по деревьям, не так то просто попасть "домой".

В результате она отнесла кота к дереву и отпустила на свободу, однако тот, вместо того чтобы броситься наутек, остался у подножия дерева, явно озадаченный: что же теперь делать?

Обезьяна же спустилась вниз, видимо, чтобы еще раз обсудить с новым другом условия совместного проживания. Чем закончилась эта история, остается лишь гадать.

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