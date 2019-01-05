Лучшие иностранные сериалы года: что смотреть в новогодние праздники

Затяжные праздники — хороший повод посмотреть то, что не успели за год.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. Пока на зарубежных телеканалах и стриминговых площадках не начался новый сезон, РИА Новости предлагает подборку лучших иностранных сериалов для зимних каникул.

"Возвращение домой"

© Amazon Studios (2018) Кадр из сериала "Возвращение домой"

Обладательница самой знаменитой улыбки Голливуда, оскароносная Джулия Робертс впервые за карьеру снялась в сериале, выбрав для дебюта непростой жанр психологического триллера. "Возвращение домой" (производство Amazon Studios) основано на одноименном подкасте. Автором телеверсии выступил создатель успешного сериала "Мистер Робот" Сэм Эсмейл.

Героиня Джулии Робертс — психиатр Хайди Бергман — работает на правительственную организацию, помогающую отслужившим военным адаптироваться к гражданской жизни. После первого сезона критики признали "Возвращение домой" одним из лучших сериалов года.

"Патрик Мелроуз"

Британско-американский мини-сериал из пяти эпизодов — это телеадаптация полуавтобиографических романов английского писателя Эдварда Сент-Обина. Сериал телеканала Showtime рассказывает о жизни британской элиты.

© Little Island Productions (2018) Кадр из сериала "Патрик Мелроуз"

Главный герой — состоятельный плейбой, который борется с букетом саморазрушительных привычек и страхов, порожденных сложными отношениями с покойным отцом.

Премьера состоялась еще в мае, но сериал, доступный российским зрителям в сервисе Amediateka, продолжают активно обсуждать. Сочетание драмы и черного юмора плюс прекрасная актерская игра Бенедикта Камбербэтча, для которого эта роль была давней мечтой, — лишь несколько аргументов в пользу того, чтобы посмотреть "Патрика Мелроуза".

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"Карточный домик"

Финал лучшей теледрамы последних лет о закулисье большой политики ждали с особым нетерпением. Даже тем, кто не в восторге от сериала Netflix, было интересно, как его создатели обойдутся без исполнителя главной роли президента Фрэнка Андервуда, изгнанного после скандалов с домогательствами Кевина Спейси. Во всяком случае, аналитики отметили прирост российской аудитории последнего сезона.

© NetFlix (2013 - 2018) Кадр из сериала "Карточный домик"

Авторы поступили по принципу "король умер, да здравствует король!": персонажа Кевина Спейси убили, но на его место органично вписалась героиня Робин Райт — Клэр Андервуд. По словам создателей сериала, такая рокировка только оживила сюжет, даром что фантазии сценаристов в этот раз хватило только на восемь серий.

"Двойник"

Для любителей фантастики — детективный триллер "Двойник" о секретном проходе в параллельный мир, который якобы существует в Берлине с 1987 года.

© Anonymous Content (2017 - ...) Кадр из сериала "Двойник"

Персонаж оскароносного Джей К. Симмонса, Говард Силк, почти 30 лет прослуживший мелким чиновником, случайно узнал о параллельной реальности и обнаружил там двойника.

Как и Симмонс, многие звезды в сериале исполняют по две роли — себя и пришельца из Зазеркалья. Однако стоит заранее предупредить сентиментальных зрителей, что привязываться к героям не стоит — почти в каждой серии кто-то из главных персонажей погибает.

"Доктор Кто"

Прямо в новогоднюю ночь на BBC выходит спецвыпуск "Доктора Кто". Тем, кто не следил за одной из самых длинных телесаг, это хороший повод оценить нового Доктора: в этом году им впервые стала женщина — британская актриса Джоди Уиттакер.

© BBC Television Centre Кадр из сериала "Доктор Кто"

Для сериала, который с перерывами идет с 1963 года, это уже тринадцатый Доктор. Столь частая смена главного персонажа оправдана сюжетом.

Ведь по замыслу создателей этого научно-фантастического телехита, герой — представитель инопланетной расы Повелителей Времени, перемещающийся в пространстве и эпохах с помощью устройства под названием ТАРДИС. Когда тело "изнашивается" или уже не удовлетворяет нуждам Доктора, его можно "регенерировать". Таким образом, персонаж совершенно законно получает новую внешность, характер и даже возраст.

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"Леденящие душу приключения Сабрины"

Минувшей осенью на Netflix вышел еще один сериал для фанатов "старой школы" — "Леденящие душу приключения Сабрины", а в декабре зрителей порадуют рождественским спецвыпуском. Предыдущая экранизация комиксов о полудевочке-полуведьме была очень популярна в конце 1990-х — начале 2000-х.

© Warner Bros. Television (2018) Кадр из сериала "Леденящие душу приключения Сабрины"

Однако поклонникам "Сабрины — маленькой ведьмы" не стоит ожидать наивного семейного комедийного шоу. Как уже понятно из названия, перезапуск "Сабрины" получился куда более мрачным, тяготеющим к жанру хоррор. Спецвыпуск посвящен Йолю — празднованию колдунами самой длинной ночи в году со всеми мистическими атрибутами, от призраков до языческих песен.

"Шучу"

Достоинства этого сериала можно описать всего двумя именами: Джим Керри и Мишель Гондри. Американский актер и французский режиссер впервые объединились после легендарного фильма "Вечное сияние чистого разума", чтобы сделать не менее достойный телепродукт.

© Aggregate Films (2018) Кадр из сериала "Шучу"

Как и в предыдущей совместной работе, Гондри вытаскивает Керри из привычного для большинства зрителей комедийного амплуа.

Его персонаж Джефф, ведущий популярного детского шоу, предстает на экране веселым и беззаботным. Но в жизни самого "мистера Пиклза" происходят совсем не детские трагедии, которые доводят его до нервного срыва. Несмотря на название "Шучу", этот сериал вызывает слезы так же часто, как и смех.

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"Черное зеркало"

Под Новый год Netflix сделал настоящий подарок фанатам научно-фантастической антиутопии "Черное зеркало", выпустив пятый сезон. За прошедшие четыре сериал-антология о том, как драматично технологии изменят жизнь человечества, стал настоящим хитом.

© Channel 4 Television Corporation (2011 - ...) Кадр из сериала "Черное зеркало"

Первая серия нового сезона называется "Бармаглот" — в честь персонажа Льюиса Кэрролла из "Алисы в Зазеркалье". Также известно, что зрители смогут влиять на ход событий в одном из эпизодов. Возможно, после успеха "Черного зеркала" интерактивные сериалы станут обычным делом.