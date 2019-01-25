Администрация Трампа готовит документ о введении режима ЧП в США

Чрезвычайное положение позволит Трампу начать строительство заградительных конструкций силами военных, однако у его противников есть возможность обратиться в суд.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Администрация президента США готовит для Дональда Трампа проект документа о введении режима чрезвычайного положения, во время которого американский лидер сможет обязать государство заплатить за стену на границе с Мексикой, сообщает портал Газета.ru со ссылкой на телеканал CNN.

"Огромное количество нелегальных мигрантов, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, напрямую угрожают безопасности и создают чрезвычайное положение в стране", — сказано в проекте декларации, в соответствии с которой Белый дом будет требовать выделения семи миллиардов долларов на строительство заграждения вдоль границы с Мексикой.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что в бюджетном законе необходимо гарантировать "большой авансовый платеж" на возведение стены. Более того она сообщила, что в настоящее время сенаторы стремятся прийти к соглашению по бюджету, чтобы прекратить "шатдаун". По ее мнению, возобновление финансирования бюджетных организаций в США должно возобновиться в трехнедельный срок.

Трамп уже делал попытки найти компромисс с лидерами демократов в вопросе строительства стены. В своем последнем обращении к американцам он предложил дать отсрочку от депортации участникам программы DACA (программа отложенного действия для детей-иммигрантов). Согласно DACA, дети нелегальных мигрантов, перемещенных родителями в США, могут оставаться в стране и не подвергнуться высылке. Программа была задумана и реализована президентом США Бараком Обама, но Трамп отменил ее в сентябре 2017 года.

Трамп предложил дать "мечтателям" — так называют участников программы DACA — 3 года пребывать в стране, а также получать разрешение на работу. Такие меры фактически легализуют пребывание мигрантов на территории США и могут стать их первым шагом на пути получения гражданства.

"Шатдаун" побил уже все рекорды — он тянется уже 34 дня. Остановка функционирования правительства уже превысила максимальную остановку правительства, которая была при президенте Билле Клинтоне в 1995-1996 годах — тогда правительство "вставало" на 21 день.

© REUTERS / Jim Young Чрезвычайное положение в США: Трамп идет ва-банк

Ввиду сложившейся ситуации американские ведомства не функционируют, хотя администрация президента США Дональда Трампа все-таки вынудила выйти на неоплачиваемую работу почти 50 тысяч служащих — часть из 800 тысяч государственных работников из десятка федеральных ведомств, сотрудники которых остались без зарплаты.

Все это оказывает раздражающее влияние на американцев, около половины которых обвиняют в бюджетном кризисе президента страны Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса AP-NORC, которые приводит агентство Associated Press.

Согласно опросу, 60% американцев уверены, что Трамп ответственнен за остановку работы ряда федеральных ведомств. Примерно по трети опрошенных возлагают вину на конгрессменов-демократов (31%) и республиканцев (36%).

Кошелек или стена: Трамп указал демократам на последствия "шатдауна">>

Подчеркивается, что из-за "шатдауна" рейтинг Трампа упал до минимума за более чем годовой период. По данным опроса, 34% опрошенных одобряют деятельность Трампа на посту президента, причем месяц назад так отвечали 42% американцев.

Трамп может предложить демократам компромиссный вариант выхода из "шатдауна">>

В связи с "шатдауном" Трамп отложит свое обращение к конгрессу с ежегодной речью "О положении страны" до момента запуска работы правительства. Об этом он написал в своем твиттере. "Я сделаю обращение, когда "шатдаун" закончится. Я не ищу альтернативное место для обращения "О положении страны", — написал американский лидер.