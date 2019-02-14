Опрос показал, что более половины россиян сейчас влюблены

CУХУМ, 14 фев — Sputnik. Более половины россиян (59%) признались в том, что сейчас влюблены, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование продемонстрировало, что забота и внимание - главные признаки выражения любви для россиян. Представители сильного пола демонстрируют свою любовь с помощью подарков и цветов, ожидая в ответ признания в любви, женщины демонстрируют чувства с помощью заботы, ожидая в ответ внимания партнера, рассказали специалисты.

© Sputnik / Сергей Аверин Влюбленная в себя: как отметить Всемирный день сердечек

Влюбленность выше среди 25-34-летних (72%) и 35-44-летних (69%). А вот 38% наших сограждан ни в кого не влюблены.

Когда россияне влюблены, они главным образом заботятся (15%) о своих половинках, причем среди 18-24-летних этот показатель составляет 24%, а среди женщин – 19%.

Подарки чаще дарят мужчины (18%), а уделяют внимание 18-24-летние (30%). Каждый десятый (10%) дарит цветы (22% среди мужчин), а 8% ограничиваются ласковыми словами. Для 6% опрошенных демонстрация любви ограничивается приготовлением еды, а для 5% - в поцелуях.

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А что в ответ: для молодых — понимание, для пожилых — уважение

В ответ на свою любовь россияне ожидают внимания (22%) и заботы (19%) от своих спутников. Женщины нуждаются в этом больше мужчин.

Для молодежи (18-24 года) важна взаимность (16%), для 35-44-летних и женщин – подарки (по 10%), а для людей старшего поколения (60 лет+) – уважение (9%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 12 февраля 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.