Военные Венесуэлы применили силу против гражданских на границе с Бразилией: есть жертвы

Ранее оппозиция Венесуэлы объявила, что поставки гуманитарной помощи в страну начнутся 23 февраля, несмотря на категорическое несогласие Николаса Мадуро.

СУХУМ, 23 фев – Sputnik. США решительно осуждают применение силы армией Венесуэлы против гражданских на границе с Бразилией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома.

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских лиц и невинных добровольцев на границе Венесуэлы с Бразилией. В сообщениях прессы указывается, что военные убили двух местных жителей и ранили много других людей, пытавшихся держать границу открытой для гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

"Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо обратился к международному сообществу с просьбой немедленно оказать гуманитарную помощь народу своей страны, в то время как режим Николаса Мадуро отдал приказ закрыть границы и препятствовать тем, кто стремится доставить помощь в страну", - подчеркивается в сообщении.

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"Грубое нарушение прав человека со стороны Мадуро и тех, кто следует его приказам, не останется безнаказанным. Соединенные Штаты решительно призывают венесуэльских военных выполнять свои конституционные обязанности по защите граждан Венесуэлы. Венесуэльские военные должны позволить гуманитарной помощи мирно въехать в страну. Мир смотрит", - резюмирует Белый дом.

По последней информации, семь граждан Венесуэлы, получивших ранения в результате столкновений на границе с Бразилией, доставлены в тяжелом состоянии в центральный госпиталь бразильского штата Рорайма.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, сделал обращение к руководству Венесуэлы с призывом не применять оружие против демонстрантов, сказано в сообщении его пресс-офиса.

"Генеральный секретарь настоятельно призвал венесуэльские власти не применять оружие против демонстрантов. Антониу Гутерреш заявил, что ООН будет и впредь действовать в соответствии с гуманитарными принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, работая с венесуэльскими институтами, помогая нуждающимся людям", - говорится в сообщении

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что руководством страны принято решение о закрытии трех мостовых переходов в Колумбию.

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"Боливарианское правительство сообщает населению, что в связи с серьезными и незаконными угрозами со стороны правительства Колумбии против мира и суверенитета Венесуэлы принято решение полностью временно закрыть мосты имени Симона Боливара, Сантандера и мост Уньон", - написала Делси Родригес в своем микроблоге в Twitter.

На 23 февраля оппозиция Венесуэлы наметила начало доставки гуманитарной помощи в страну.

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Родригес также пообещала, что сообщение между странами по этим переходам будет восстановлено, когда прекратятся "грубые насильственные действия" против Венесуэлы.

"Требуем уважения к элементарным нормам международного законодательства от президента Колумбии Ивана Дуке, чтобы он прекратил свои гнусные действия и перестал предоставлять территорию Колумбии для действий по приказу президента США Дональда Трампа против права венесуэльцев жить в мире и суверенитете", - заявила вице-президент.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом, обратился к сторонникам с призывом выйти к военным казармам и мирно требовать пропустить в страну гуманитарную помощь.

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"Пойдем гуманитарной лавиной. Призываем всех прийти 23 февраля ко всем казармам. Идем мирно, без насилия и с решимостью, чтобы потребовать доступа гуманитарной помощи. Спасение жизней зависит ото всех. Мы этого добьемся", - написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

Он призвал сторонников надеть светлую одежду и взять в руки плакаты с призывами к вооруженным силам. Специально размещенная им инструкция также призывает вести себя мирно и не поддаваться на возможные провокации со стороны военных.

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Правительство Николаса Мадуро не намерено разрешать ввоз гумпомощи в Венесуэлу. Мадуро ранее объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией. В среду власти Венесуэлы также закрыли морские границы с Малыми Антильскими островами, куда входит Кюрасао, где располагается один из центров сбора помощи. Еще два центра расположены в колумбийской Кукуте и бразильском штате Рорайма.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.